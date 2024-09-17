رئيس جامعة المنصورة يبحث الملتقى التوظيفي الثاني لبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات

الدقهلية - سارة الباز

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد زكي السديمي، أستاذ الجغرافيا البشرية، وعميد كلية الآداب بجامعة طنطا الأسبق، ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور محمد السبعاوي، عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، والدكتور مصطفى البغدادي، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة عين شمس خلال مشاركتهم في الملتقى التوظيفي الثانى لبرنامج المساحة والخرائط، ونظم المعلومات الجغرافية، والذى نظمته كلية الآداب بالجامعة، اليوم الثلاثاء.

وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتور محمد غنيم، أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية الآداب الأسبق، وتنظيم الدكتور شُهدي عبد الحميد الخواجة، المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور وائل عبد الله سالم، رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، والدكتورة أسماء الشرباصي، منسق البرنامج، والدكتورة رباب عبد الحكيم ابراهيم، منسق المتلقى.

يهدف الملتقى إلى عرض الإنتاج العلمي للمشروعات الطلابية ببرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ومشاركة سوق العمل، لتحديد أهم النقاط، التي يحتاجها الطلاب في عملية التوظيف،

ووضع السبل المتاحة لتوظيف الطلاب، وفهم طبيعة سوق العمل الخارجي، وأهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطلاب فى سوق العمل.

وقد تم تنظيم الملتقي بمشاركة 18هيئة وشركة مساحية لحضور عرض الطلاب للمشروعات، وتضمنت فعاليات الملتقى 14 جلسة لعرض الإنتاج العلمي فى مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وعرض الشركات كل ماهو جديد من فرص عمل في المجال.

كما تم عقد بروتوكولات بين شركات مساحية وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل.