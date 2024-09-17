رئيس الجالية المصرية بروسيا: اهتمام الرئيس السيسي بالجاليات يعكس التزام الدولة بحل مشاكلهم

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أكد رئيس الجالية المصرية في روسيا، أيمن العيسوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالجاليات المصرية في الخارج؛ مما يعكس التزام الدولة المصرية بحل مشاكلهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

وقال العيسوي في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة النيل للأخبار اليوم الثلاثاء، "إن العلاقات بين مصر وروسيا في أفضل حالاتها"، مشيرًا إلى تزايد الوفود بين البلدين وزيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى مثل المنطقة الصناعية في مصر.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية والهجرة إلى روسيا الدكتور بدر عبد العاطي ساهمت في إيجاد حلول فورية للمشاكل التي تواجه الجالية المصرية هناك.

وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقى مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية، على هامش زيارته - قبل يومين - إلى العاصمة الروسية، كما زار مقر السفارة المصرية في موسكو، حيث التقى مع جميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية والمكاتب الفنية .