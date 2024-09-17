حزب الله يستهدف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال بصواريخ كاتيوشا

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استهدفت عناصر تابعة لـ"حزب الله" في لبنان،الاثنين، برشقة صواريخ من طراز "كاتيوشا"، ثكنتي راميم وراموت نفتالي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع لجنوده في موقع المطلة، إضافة إلى ثماني عمليات استهداف نوعية ضد مواقعه وتجمعاته.



وذكر "حزب الله" -في بيانين أوردتهما وكالة الأنباء اللبنانية- أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، ‏استهدف مقاتلونا بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا ‏ثكنة راميم، كما استهدفوا ثكنة راموت نفتالي".



وأضاف أن "المقاومة البنانية نفذت هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة، وبعملية أخرى استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تموضعات جنود العدو في محيط الموقع ذاته "المطلة" وأصابتها إصابةً مباشرة".‏



وفي أربعة بيانات متتالية، أعلن "حزب الله" استهدافه، بقذائف المدفعية وبالأسلحة الصاروخية والرشاشة، مواقع بركة ‏ريشا والمطلة والسماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.



كما استهدف، بالأسلحة الصاروخية، انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة متات ومرابض مدفعية إسرائيلية في الزاعورة.