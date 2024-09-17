اليوم السابع
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جولات ميدانية لمحافظ أسوان بالشوارع والأسواق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:53 م
جولات ميدانية لمحافظ أسوان بالشوارع والأسواق جانب من الجولات
أسوان- صلاح المسن

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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بعدد من الشوارع والأسواق بمدينة أسوان للوقوف على مستوى النظافة العامة ، وكذا جودة المعروضات من السلع المختلفة ، فضلاً عن الإطمئنان على الأسعار وعدم المغالاة فيها .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إستكمال اللجان المشتركة من التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والبيئة بتنظيم الحملات بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة السلع الغذائية، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وكلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى اليومى لرصد أى مخالفات ، ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول ، فضلاً عن إلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات وكافة الأنشطة التجارية بالأسواق بحدود التنظيم لها لتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى ، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ، وتسهيل حركة المواطنين والزائرين ، والقضاء على أى عشوائية بشكل كامل .

 







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