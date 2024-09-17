جامعة دمنهور تعقد فعليات الدورة التدريبية لأئمة وواعظات مديرية أوقاف البحيرة

عقدت جامعة دمنهور فعاليات الدورة التدريبية التثقيفية لـ (50) إمام وواعظة بمديرية الأوقاف بالبحيرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتورة منى مبروك قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال افتتاحها للدورة التدريبية أكدت د منى مبروك حرص جامعة دمنهور على عقد تلك الدورات في تفعيلا للتعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الأوقاف للتأهيل والتدريب المستمر للأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية للنهوض بهم في مختلف المجالات من خلال الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعة، كما أشارت إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع وعى الأئمة وتنمية خبراتهم، وذلك في إطار دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية في خدمة المجتمع وتقديم الدعم العلمي والثقافي والتنموي لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، والمساهمة في توسيع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي للتعامل مع الموضوعات والمشكلات الاجتماعية وتوصيل رسالة دعوية معتدلة وبسيطة للمواطن .



حاضر بالدورة الأستاذ الدكتور محمد أبو حلاوة أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، الدكتورة أسماء إدريس مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب.



وتناولت الدورة عدة محاور في علم النفس تنوعت بين ( أدوار الدعاة في التمكين الأخلاقي للشباب في ضوء الهوية الوطنية، الإيجابية في الحياة وعلاقتها بمفهوم الانتماء للوطن، الخصائص النفسية للداعية الإيجابي ).



وفيما يخص علم الاجتماع تناولت (كيفية توصيل رسالة دعوية معتدلة وبسيطة للمواطن في موضوعات مثل معايير اختيار شريك الحياة، مخاطر الزواج المبكر، الطلاق بين حديثي الزواج وتأثيره على الأسرة).

جدير بالذكر أن تلك الدورة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة دمنهور ومديرية الأوقاف، وتستمر حتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بمبنى المعامل المركزية.