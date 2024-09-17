جامعة الزقازيق تستعد لمنافسات الفرق المبتكرة ببرنامج Gen-Z على قناة dmc

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشارك جامعة الزقازيق بفريقين من كليتى الهندسة والآداب فى فعاليات المعسكر الختامى المؤهل للتصفيات النهائية للفرق الطلابية المبتكرة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية- بضرورة الاهتمام بالمبتكرين والمبدعين في كافة الأنشطة المختلفة، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون المشترك بين الشركة المتحدة وصندوق المبتكرين والنوابغ بالوزارة، فى برنامج " جين زى" GEN Z التلفزيوني الذي سيذاع عبر قناة dmc، ويعد برنامجاً طلابياً للجامعات المصرية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ويصل تمويله إلى 100 مليون جنيه.

وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتزر إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

ويبلغ إجمالي الفرق المشاركة في فعاليات المعسكر الختامي 129 فريقًا من 52 جامعة على مستوى الجمهورية، وهي جامعات (الزقازيق، القاهرة، عين شمس، الأزهر، إسكندرية، المنصورة، بني سويف، أسيوط، حلوان، طنطا، المنوفية، كفرالشيخ، قناة السويس، الفيوم، المنيا، العريش، بورسعيد، السويس، الوادي الجديد، دمياط، دمنهور، جنوب الوادي، أسوان، النيل الدولية، مدينة زويل، مطروح، 6 أكتوبر، MSA أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة الجديدة التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، هيرتفوردشاير، هيليوبولس، بدر، المصرية الروسية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، سمنود التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، الجلالة، سيناء، بدر بأسيوط، سفنكس، طيبة التكنولوجية، مصر الدولية، الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، المصرية الصينية، فاروس، حورس، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة).

أشاد الدكتور خالد الدرندلي بالمبادرات التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتعزيز قدرات الطلبة في ريادة الأعمال، مؤكداً مواصلة دعم الجامعة للمبتكرين من الطلاب والخريجين لتشجيعهم على الإبداع، ومواصلة الإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المعرفة والفرد والمجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لطلابها المبتكرين والمبدعين، لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم إبداعاتهم، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عسكورة - مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي- أن Gen-Z هو برنامج مختص بدعم المبتكرين، وإتاحة الفرص لهم، لإنشاء الشركات الخاصة بهم، التي تسهم في تحويل مبتكراتهم لمنتجات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار السياسة الوطنية لدعم رواد الأعمال، ويعكس التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار وتمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة تسهم في التصعيد للمعسكر الختامي على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج GenZ التليفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وتمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.