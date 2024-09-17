تليجراف: تحذيرات من عودة إضراب الأطباء المبتدئين فى المملكة المتحدة

كتبت : رباب فتحى

قال أحد كبار الشخصيات فى الجمعية الطبية البريطانية (BMA) إن الأطباء المبتدئين سيضربون مرة أخرى إذا لم يتم "يستعيدوا الأجر الكامل" على الرغم من صفقة الـ22%. وصوت أعضاء الجمعية الطبية البريطانية الاثنين على قبول العرض المقدم من ويس ستريتنج، وزير الصحة، بنسبة زيادة 22.3 فى المائة فى المتوسط على مدى عامين، وفقا لصحيفة تليجراف البريطانية.



لكن اعتبر الدكتور فيفيك تريفيدى، الرئيس المشارك للجنة الأطباء المبتدئين، أن الصفقة كانت "تسوية" و"الخطوة الأولى نحو هدفنا" لاستعادة الأجر الكامل.



وقال لبرنامج توداى على راديو بى بى سى 4: "لقد تحدث ستريتنج عن تأخر أجورنا عن التضخم، وتحدث عن رحلة نحو الأجر العادل، ويرى أن هذه الرحلة تحدث من خلال هيئات مراجعة الأجور المستقلة التى تمنح زيادات سنوية منتظمة، وهو يريد استعادة الثقة فى هذه العملية، والتى لا يتمتع بها الأطباء لعدد من الأسباب.



وأضاف "ولكن إذا سارت هذه العملية بالطريقة التى يتصورها، بالطريقة التى كانت عليها فى الماضى، وهذا يلهم ثقة الأطباء، فبالطبع، لا يوجد سبب للأطباء للعودة إلى النزاع بشأن الأجور والإضراب مرة أخرى. ولكن إذا لم يحدث ذلك، ولم تصحح الحكومة ذلك، ولم تستمر فى رحلتنا نحو استعادة الأجر الكامل، وهو ما كان الأطباء يطالبون به للاحتفاظ بزملائهم هنا حتى تظل الطب مهنة جذابة فى هذا البلد، فإن الحكومة ستجد الأطباء مرة أخرى فى نزاع".



وأضاف: "هذا العرض يمنح الطبيب الذى كان قبل يحصل على 15 جنيهًا إسترلينيًا فقط فى الساعة 17 جنيهًا إسترلينيًا الآن، وهو ما يعد تحسنًا بالطبع، ويمثل بداية هذه الرحلة، لكن الرحلة لم تنته بعد".