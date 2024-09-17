تعرف على قصر محمد علي باشا.. أبرز الأماكن الأثرية في محافظة السويس.. صور

السويس - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه، بنشر أهم المعلومات عن الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية والتي من بينها محافظة السويس.

وتتعدد في محافظة السويس، الأماكن السياحية والأثرية ومنها قصر محمد علي باشا الذي تأتي أبرز المعلومات عنه في النقاط التالية :

1) يقع قصر محمد على باشا على ساحل ميناء الخور القديم والذى يعود تاريخ بنائه لعام 1811م .

2) القصر بناه محمد علي باشا ليكون مقراً له أثناء إعداد الجيش المصري للحملات العسكرية

3) داخل القاعة التي تقبع أسفل قبة هذا القصر اجتمع محمد علي وأبنائه طوسون وإبراهيم لإدارة الحرب

4) القصر به طابقين، تعلو الجزء الشرقي منه قبة خشبية.

5) الشاطيء المقابل لهذا القصر وقف محمد علي باشا بنفسه لمتابعة إنشاء أول سفن الأسطول المصري.

6) استغل محمد على باشا جزء من المبنى فى عام 1868م لادراة ثانى اقدم محكمة شرعية فى مصر ،ثم تحول إلى ديوان عام للمحافظة حتى قيام ثورة 1952م .

7) أصبح رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958م، وتم تقسيم القصر إلى ثلاثة أقسام، الدور الأرضي لإدارة المرور، وقسم السويس، والمحكمة الشرعية، أما الدور العلوي، فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية في عام 1962 م ) .

8) بعد ذلك تم نقل مقر المحافظة وكذلك إدارة المرور والمحكمة الشرعية من القصر، بعد إنشاء مبنى خاص بها، عام 1982، وتم إنشاء مجمع كبير للمحاكم، وتم نقل القسم ، وتحول بعدها إلى قصر خاوى.



صورة تاريخية لقصر محمد علي باشا بالسويس



قبة في القصر



قصر محمد علي باشا بالسويس



قصر محمد علي باشا