اليوم السابع
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تضامن الدقهلية تطلق عددا من الفعاليات تزامنا مع إطلاق مبادرة "بداية جديدة"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:39 م
تضامن الدقهلية تطلق عددا من الفعاليات تزامنا مع إطلاق مبادرة "بداية جديدة" جانب من الفعاليات
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن رفع درجة الاستعداد وإطلاق عدد من الفاعليات والتدخلات تزامنا مع إطلاق مبادرة "بداية جديدة"، تتضمن توزيع حلوى المولد النبوي على كافة مؤسسات الرعاية، وإقامة أمسيات دينية، وتسليم مستلزمات العام الدراسي الجديد، وإقامة عدد من العروض المسرحية التفاعلية بحضانات الأطفال، وتنظيم قوافل طبية مجانية لغير القادرين، وتنظيم معارض ملابس ومستلزمات المدارس بالمجان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ومتابعة الدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ.







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