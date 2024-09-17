تصالح نجل شقيق عمرو دياب وفرد أمن فى قضية سرقة فيلا بدر

كتب عبد الرحمن سيد

اتهم نجل شقيق المطرب عمرو دياب فرد أمن بسرقة فيلته في مدينة بدر، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة، وتبين أن الواقعة تتمثل في خلافات مالية بينهما وليست سرقة وتم التصالح فيها، وانتهت القضية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا يفيد باتهام نجل شقيق المطرب عمرو دياب فرد الأمن بسرقة فيلته في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اتهامه لفرد أمن إداري بسرقة الفيلا على خلفية خلافات مالية بينهم، وتم التحقيق في الواقعة التي بينت أنه لا يوجد جريمة سرقة من الأساس وأنما خلافات سابقة تسببت في الاتهام بالواقعة، وتم عقد صلح بين الطرفين بالتراضي.