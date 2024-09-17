تزامنا مع بدء مبادرة "بداية جديدة" فحص 3000 مواطن طبيا بالمجان فى قرى دمياط

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط تنفيذ عدة قوافل طبية لفحص المواطنين بالمجان بالمناطق النائية والقري الأكثر احتياجا، وذلك تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وفيما يلي يعرض اليوم السابع خطة تنفيذ قوافل مديرية الصحة لفحص المواطنين بالمجان في دمياط..

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة في تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لافتا إلى أنه قد تم تزويد تلك القوافل بعدد من العيادات التخصصية المتنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق. موضحا أنه تم فحص أكثر من 3000 مواطن بقري مختلفة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية تزامنا مع انطلاق مبادرة "بداية جديدة".



وأوضح وكيل صحة دمياط، أنه تم تنفيذ قافلة طبية في قرية الألفى التابعة لمركز كفر سعد، والتي استمرت علي مدار يومين، لافتا إلى أنه تضمنت 8 عيادات بإجمالى 8 تخصصات طبية، موضحا أنه تم فحص 995 مواطن خلال تلك القافلة، مشيرا إلي أنه قد تم تحويل 7 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العامة، فضلا عن استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة اخري، بالإضافة إلى إجراء 390 تحليلا بمعمل الدم و29 تحليل بمعمل الطفيليات، كما تم فحص 19 حالة بالأشعة و 23 حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص 50 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن " وأيضًا عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 140 مواطن على مدار اليومين.

فحص 1235 مواطنا بمدينة كفر البطيخ في دمياط

وفي مدينة كفر البطيخ انطلقت قافلة طبية أخري والتي تمكنت من فحص 1235 مواطنا، كما تم تحويل حالتين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات العامة، إضافة إلي استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة أخري، كما تم إجراء 401 تحليل بمعمل الدم و 36 تحليل بمعمل الطفيليات، و كذلك فحص 31 حالة بالأشعة و 28 حالة أخرى بالسونار ، فضلا عن فحص 73 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر "افحص واطمن" وأيضًا عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 114 مواطنا على مدار اليومين.

استمرار فعاليات بأية جديدة بمدن دمياط

وأشار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط القيامه تم فحص 883 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، لافتا إلي أنه تم تحويل 3 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة أخري، بالإضافة إلى إجراء 219 تحليل بمعمل الدم و 27 تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص 5 حالات بالأشعة و 24 حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص 131 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن " و أيضًا عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 76 مواطن على مدار يومين.