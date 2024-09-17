تجديد حبس سائق توك توك بتهمة التعدى على فتاة بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على فتاة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مهندس، وبصحبته شقيقته "موظفة" مصابة بكسور (تم إسعافها بإحدى المستشفيات) وقرر بقيام شقيقته المصابة بإستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتعدي عليها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.