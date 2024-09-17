بيطرى المنيا ينظم قافلة بيطرية مجانية بقرية الحواصلية

المنيا حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الطب البيطرى فى المنيا، اليوم الثلاثاء قافلة بيطرية مجانية بقرية الحواصلية التابعة لإدارة المنيا، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبهُ المهندس مصطفى الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة عن طريق القوافل البيطرية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى.



تحت إشراف الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى، وذلك طبقاً لخطة استراتيجية مسبقة لمجموعة من القوافل المجانية التى سوف يعلن عنها مسبقاً والتى تستمر لمدة اسبوع، وتجوب مراكز المحافظة شمالا وجنوبا.



وكانت المديرية نظمت امس قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرية دلجا التابعة لإدارة دير مواس.



قدمت القوافل التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية ل 591 حالة، تم علاج باطنى 35 رأس ماشية وتم عمل عمليات جراحية، ورش ل 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ل 200 رأس أغنام وجس وفحص سونار ل60 رأس ماشية وتقديم العلاج اللازم لهم وتلقيح اصطناعى وتحصين ل 46 رأس أبقار وجاموس وعلاج دواجن وأرانب، وتم تدريب عدد من الطلبة وحديثى التخرج من كليات الطب البيطرى.