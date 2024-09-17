"بداية جديدة لبناء الإنسان"..محافظ المنيا يفتتح ملتقى توظيف الشباب 2024

المنيا-حسن عبد الغفار

افتتح اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف الشباب 2024 الذى تنظمه مديرية العمل بالمنيا وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير فرص عمل للشباب، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفى إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

قال اللواء كدوانى، إن محافظة المنيا وضعت استراتيجية طموحة لتوفير كافة أشكال الدعم لتأهيل أبنائنا لسوق العمل وهو ما تم العمل عليه لتمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم وتشجيعهم على الحصول على الوظائف بما يتناسب مع إمكانياتهم ومهاراتهم، وذلك لدفع مسيرة التنمية فى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعد الثانى على مدار شهرين، وأن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات والتسهيلات لإقامة مثل تلك الملتقيات التى توفر فرص عمل فى مختلف القطاعات أو التدريبات التى توفرها للشباب على كل الحرف والمهن.

وأوضح المحافظ، أن الملتقى يوفر أكثر من 4000 فرصة عمل حقيقية داخل المحافظة وخارجها للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، بمشاركة 30 شركة ومصنعًا، بالإضافة إلى إقامة معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية و التراثية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفرصا للتدريب المجانى فى كافة المجالات التى تصلح لفتح مشروعات صغيرة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للصناعات الصغيرة، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مجمعات حرفية صغيرة توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية بالمنيا وتخصيص 300 فدان ووضع بروتوكول لإقامة مصانع للنسيج.

تفقد المحافظ جميع اقسام الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة، وشدد على المصداقية والشفافية فى عرض فرص العمل، مؤكدا أنه سيتم متابعة الوظائف للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور، وحرص على التحدث مع الشباب المتواجد داخل الملتقى وسط ترحيب وحفاوة منهم، وطالبهم بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا، وتنمية مهاراتهم عليها، كما تفقد المحافظ معرض أيادى مصر ومعرض المنتجات الحرفية والتراثية بمشاركة مؤسسة راعى مصر والمجلس القومى للمرأة.

ووجه المحافظ الشكر للجهات المشاركة فى تنظيم الملتقى، معربا عن سعادته للإقبال الكثيف من شباب المحافظة الحريصين على التعرف على الفرص المتاحة والتقدم لها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة المصرية فى دفع مسيرة التنمية، وخلق حياة كريمة للشباب والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

وفى ختام الملتقى، كرم المحافظ 25 من النماذج المشرفة وأوائل مشروع مهنى 2030 فى كل التخصصات والبرامج المهنية، وسلم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من مصنع دلتا دكستايل للملابس الجاهزة، وتوزيع منح مؤسسة راعى مصر وبنك مصر، كما تم عرض فيلم تسجيلى لمؤسسة راعى مصر وذلك تحت مظلة التحالف الوطني.

كما تسلم المحافظ تكريما مقدما من رعاة ملتقى التوظيف تقديرا لجهوده فى دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وتم تبادل الدروع مع المشاركين فى ملتقى التوظيف.

رافق المحافظ خلال جولته فى اروقة الملتقى، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد الهوارى مدير إدارة التراخيص بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، النائب إيهاب رمزى، والنائب على بدوى والنائب عثمان المنتصر، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة رشا المهدى، والدكتور هانى عبد الشهيد أعضاء مجلس الشيوخ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المشاركة فى الملتقى.