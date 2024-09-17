اليوم السابع
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انقاذ فتاة حاولت انهاء حياتها من أعلى كوبري بالفيوم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:25 ص
انقاذ فتاة حاولت انهاء حياتها من أعلى كوبري بالفيوم إنقاذ إحدى الفتيات -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حال محاولتها الإنتحار من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم بأنه حال تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الإنتحار بالقفز من أعلى الكوبرى فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

بالإنتقال والفحص تبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأنها حال مرافقتها لكل من جدها وجدتها لوالدتها مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، قامت بتركهما ومحاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها، بسؤال جدها وجدتها أكدا مضمون الفحص وأضافا بأنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







انتحار

الفيوم

الداخلية

حوادث




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