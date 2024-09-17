انطلاق ملتقى توظيف الشباب في البحيرة لتوفير 5 الآف فرصة عمل.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة إنطلاق فاعليات الملتقى التوظيفى للشباب ، والذي تنظمه المحافظة بالتنسيق مع جهاز تشغيل ورعاية شباب الخريجين.

ويستهدف الملتقى توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل وسط إقبال كبير من المواطنين.

وشارك فى الملتقى ، الذى أقيم بفندق دمنهور السياحى أكثر من 28 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص بمختلف القطاعات لإتاحة الآلاف من فرص العمل من جميع المؤهلات الدراسية وبدون مؤهل، وذلك لمن تتراوح أعمارهم من 18 حتى 55 عام.

ويأتى إنعقاد متلقى التوظيف بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، وفى إطار جهود محافظة البحيرة لخلق فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة فى سوق العمل لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للتوظيف.

فيما قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التى شاركت فى الملتقى توفير حافلات مجانية لنقل رواد الملتقى .

وعلى هامش الملتقى تم تخصيص جناح لتوفير كافة منتجات المرأة والتي تم تدريبهن من خلال المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالإضافة إلى إقامة معرض خاص للكتاب.



وفى هذا السياق أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الملتقى الذى يوفر فرص عمل حقيقة لآلاف المواطنين

مشيرة إلى أهمية توفير فرص العمل للشباب من خلال خلق بيئة ملائمة، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية التنمية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن تنفيذ مثل هذا الملتقيات يعد فرصة للتواصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات الخاصة بإعتبارها شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية، وأن هذا الملتقى سيكون خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة لأبناء المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى جدية وإلتزام الشركات المشاركة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أنه فى حال تحقيق الملتقى لأهدافه المرجوة سيتم إقامة العديد من الملتقيات الآخرى خلال الفترة القادمة بمختلف المدن والمراكز لتوفير فرص عمل مناسبه لهم.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن هناك فرق عمل من المحافظة تعمل على توجيه الشباب الراغبين في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم، وذلك لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل حقيقية تلائمهم.

ووجهت محافظ البحيرة الشباب بضرورة اختيار فرصة عمل تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم من خلال الملتقى التوظيفى، حيث يمثل فرصة هامة للشباب لفتح أبواب العمل والإستفادة من العديد من الفرص المتاحة،كما قدمت لهم العديد من النصائح والخبرات حول كيفية البحث عن وظيفة، وتطوير المهارات اللازمة للتفوق في سوق العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة.



انطلاق ملتقى التوظيف



انطلاق ملتقى التوظيف



انطلاق ملتقى التوظيف