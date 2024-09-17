انطلاق فعاليات برنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب بالبحيرة غدا

البحيرة -ناصر جودة

تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات الجلسة التعريفية ببرنامج "STARS: Steps Towards Achieving Real Success"، والذي يقام ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى.

وتسعى المبادرة الجديدة إلى تقديم الدعم للشباب المصري في مجالات الإبداع والابتكار، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كما أنه ياتى اتساقا مع المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية والمقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة بالتزامن مع إطلاق المبادرة بكافة محافظات الجمهورية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب بمحافظة البحيرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع من خلال توفير الدعم الفني والمادي، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من بروتوكول التعاون المثمر، الذى تم توقيعه بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.