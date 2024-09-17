انطلاق الملتقى التوظيفى لشباب البحيرة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التوظيف للشباب بالبحيرة، والذى ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

شارك فى إفتتاح الملتقى الذى يقام بفندق دمنهور السياحى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويضم الملتقى 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وعلى هامش الملتقى، تم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب.