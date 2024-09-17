انطلاق الملتقى التوظيفى لشباب البحيرة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى التوظيف للشباب بالبحيرة، والذى ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

يشارك فى الملتقى الذى يقام تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وعلى هامش الملتقى، سيتم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب.