المجر تعزز إجراءات الحماية على نهر الدانوب مخافة حدوث فيضانات

أ ش أ

نشرت حكومة المجر اليوم /الثلاثاء/ أعدادا كبيرة من الجنود للمساهمة في جهود تعزيز الحواجز حول نهر الدانوب؛ مخافة وقوع فيضانات.

وشارك آلاف المتطوعين في ملء الأكياس الرملية؛ لتعزيز الحواجز بهدف حماية عشرات المناطق السكنية المطلة على النهر.

كما أغلقت السلطات في العاصمة بودابست عددا من الأرصفة البحرية التي من المتوقع أن تغمرها مياه الفيضانات، بالإضافة إلى إغلاق جزء من جزيرة "مارجريت" الواقعة في النهر. حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب أنحاء مختلفة من أوروبا بلغت 16 قتيلا حتى الآن.