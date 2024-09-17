العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مخزن مدرسة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة شب مجهول الهوية داخل مخزن مدرسة بمنطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة شخص داخل مخزن بمدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم.



وعلى الفور انتقل ضباط قسم أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.