الشرطة الفنلندية توقف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة لتنظيم داعش

أحمد علوى

أعلنت الشرطة الفنلندية، توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في أنشطة لتنظيم "داعش"، خلال الأسبوع الماضي.



وذكرت الشرطة -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الرجال الثلاثة في الثلاثينيات من العمر، وقد قُبض عليهم في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من دون الكشف عن أسمائهم، علمًا أنهم ليسوا مواطنين فنلنديين.



ورفض مفتش المباحث في المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا ميكو سالمينين توضيح طبيعة الشبهة، لكنه قال إن الجريمة التي تم التحقيق فيها "ليست شائعة على الإطلاق" في فنلندا.



وأفادت الشرطة بأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الرجال خططوا لهجمات إرهابية، لكن سالمينين قال: "يُشتبه بأنهم يساهمون في أنشطة جماعة إرهابية متطرفة"، وأضاف: "نشتبه في أن الأمر مرتبط بأنشطة (داعش)".



وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجرائم ارتُكبت خلال عامي 2023 و2024، لكنها ما زالت تعمل على تحديد الفترة الدقيقة.



وأوقف المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا المشتبه بهم الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، وأودعتهم محكمة مقاطعة هلسنكي الحبس الاحتياطي في 13 سبتمبر.