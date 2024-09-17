اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية توقف طفلا نشر تهديدا بارتكاب قتل جماعى فى مدرستين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:14 ص
الشرطة الأمريكية توقف طفلا نشر تهديدا بارتكاب قتل جماعى فى مدرستين اعتقال طفل فى أمريكا- أرشيفية
أحمد علوى

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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية عن توقيف طفل عمره 11 سنة، نشر تهديدات بارتكاب قتل جماعي في مدرستين.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها، بأن الطفل كان يهدد بإطلاق نار في واحدة من المدرستين في المنطقة، وكانت لديه قائمة بالأسماء والأهداف.

ووصف الطفل تهديداته بأنها "مزحة"، لكن السلطات عثرت على ترسانة من الأسلحة الرياضية للعبة الإير سوفت وكذلك عدد من السكاكين والسيوف بحوزته.

وذكرت الشرطة أن الطفل كان يشهر أسلحته أثناء الاتصالات مع تلامذة آخرين عبر تطبيق "فيس تايم"، وقال بعضهم إنه تعذر عليهم تحديد ما إذا كانت الأسلحة حقيقية أم لا.

وأكدت الشرطة أن الطفل سيواجه تهمة جنائية بسبب تهديداته بالقتل الجماعي.







الشرطة الامريكية

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