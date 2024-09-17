الشرطة الأسبانية تعتقل أكثر تاجر مخدرات مطلوب في أوروبا

أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخية الإسبانية عن اعتقال شخص مدرج اسمه على قائمة المجرمين الأكثر مطلوبية في أوروبا، يتهم بتهريب المخدرات.

وأشارت الداخلية الإسبانية في بيان لها، الاثنين، إلى أن الشرطة الوطنية اعتقلت رجلا من أصول ألبانية في مدريد، مضيفة أنه وأفراد عائلته وأقرب أعوانه كانوا على رأس عصابة إجرامية كوسوفية ألبانية.

وأضاف البيان أن العصابة كانت تنشط في بلجيكا، حيث كانت تقوم بزراعة وتهريب القنب.

وأصدرت السلطات القضائية البلجيكية حكما بالسجن لمدة 29 عاما على الرجل المعتقل في إسبانيا، في 13 تهمة متعلقة بتهريب المخدرات خلال الفترة بين 2014 و2018.

ويشار إلى أن المعتقل تمكن من كسب أكثر من 4 ملايين يورو من خلال أنشطته غير الشرعية. وهرب من بلجيكا بعد صدور الحكم بحقه.

وأصدرت السلطات البلجيكية 3 مذكرات اعتقال أوروبية بحقه، حيث تم وصفه بواحد من المجرمين الأكثر طلبا للاتحاد الأوروبي.