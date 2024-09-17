السكر بـ27 ولتر الزيت بـ50 جنيها.. أسعار للسلع بمعرض أهلا مدارس فى شارع فيصل

كتبت - مرام محمد

شهد معرض "أهلا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على قسم السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمعرض السكر بـ27 جنيهًا للكيلو بدلًا من 35 جنيهًا، وزجاجة زيت الطعام زنة لتر بـ50 جنيهًا، والأرز بسعر يتراوح بين 22 و 29 جنيهًا، حسب نسبة الكسر. وتتيح أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا، وصدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا، والدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ135 جنيه، واللحم السودانى الطازج الخلفى زنة 1 كيلو جرام بسعر 300 جنيه، واللحم السودانى الطازج الأمامى زنة 1 كيلو جرام بـ280 جنيها.





وقال المهندس عادل النجار، أن المعرض يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كأهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلى وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية فى مختلف المجالات التى تهم المواطنين.



