الدنمارك تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من مقاتلات (إف-16) بنهاية العام الجارى

أحمد علوى

قال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، إن بلاده ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من مقاتلات (إف-16) بحلول نهاية العام الجاري.



ولم يحدد بولسن عدد الطائرات أو مواعيد تسليمها لأسباب تتعلق بـ"الأمن التشغيلي"، وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الاثنين.



يُذكر أن الدنمارك كانت قد سلمت أول دفعة من مقاتلات (إف-16) لأوكرانيا في بداية شهر أغسطس الماضي، كما تعهدت كوبنهاجن بتزويد كييف بإجمالي 19 مقاتلة من طراز (إف-16).



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم، خلال الاحتفالات بيوم القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، عرضا لمقاتلات (إف-16) في سماء أوكرانيا، مؤكدًا على بداية "مرحلة جديدة في تطوير القوة الجوية" لبلاده.