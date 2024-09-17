"التعريف بالآثار الغارقة".. ورشة عمل بالمتحف الرومانى في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم المتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ورشة "التعريف بالآثار الغارقة"، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا، بقاعة التعليم المتحفى بالمتحف اليوناني الروماني، والسن المناسب للاشتراك من 7 : 13 سنة، وعلى من يرغب بالمشاركة في الورشة تسجيل البيانات.

و يعد المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية من أكبر متاحف الإسكندرية ، ويضم المتحف نحو 10 ألاف قطعة أثرية تعود الى العصر اليونانى الرومانى، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الحقبة الزمنية.

والمتحف مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن يغلق باب التذاكر الساعة 4.30 عصرا، مع إتاحة إستخدام كاميرا المحمول مجانا.

و أسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيها والطالب المصرى 20 جنيها، سائح أجنبى 300 جنيه، طالب سائح أجنبى 150 جنيها، على أن يتم الدفع بالبطاقات الالكترونية، والدخول مجانا للفئات، الأطفال تحت 6 سنوات وكبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب، وذوى الإحتياجات الخاصة المصريين، ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ويلقى المتحف إقبالا كبيرا يوميا، ويتردد علية الوفود الأجنبية والسائحين من مختلف دول العالم، و الزيارات المدرسية والوافدين من مختلف محافظات مصر.

والمتحف اليونانى الرومانى من أكبر متاحف الإسكندرية، خاصة بعد الافتتاح الكبير الذى شهده المتحف فى أكتوبر 2023، حيث يلقى المتحف اقبالا كبيرا يوميا، ويتردد علية الوفود الأجنبية والسائحين من مختلف دول العالم، والزيارات المدرسية والوافدين من مختلف محافظات مصر.

وقامت وزارة السياحة والآثار بأعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وكذا أعمال الواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب ما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسى للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف، وما يتضمنه من تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسى للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام، لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار بشكل متميز على أحث النظم الحديثة.

كما تم أعمال ترميم لمختلف العمارات والمبانى المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ اضاءات لتلك المبانى، بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمبانى المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وزراعة النخيل بحيث تكون مُصطفة على جانبى الطريق.