البيت الأبيض: نعتقد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف البيت الأبيض، عن أن أمريكا تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد، أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البايجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدي إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات.