الاتحاد الأوروبى عن تفجيرات "بيجر" فى لبنان: نتيجة لتداعيات للتصعيد

كتب عبد الوهاب الجندى

علق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قائلا إن "هناك دائما خطر لحدوث تداعيات للتصعيد في لبنان".

وأضاف أن كل الأطراف المعنية يجب أن تستمر في الضغط على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفى عملية اختراق أمنى كبير تحدث فى الشرق الأوسط، انفجارات متزامن لجميع أجهزة "بيجر" المحمولة فى مناطق متفرقة من لبنان، وكذلك أجزاء من الأراضى السورية.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، إصابة أكثر من 1000 شخص كانوا يحملوا أجهزة الـ"بيجر"، وأشارت شبكة "NBN TV" اللبنانية، إلى أن أكثر من 5 أشخاص حالاتهم خطيرة.

وعلى الفور طالبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

بدورها أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بإصابة سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.