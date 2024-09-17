الأقصر تعتمد المخطط الاستراتيجى للمدينة بعد تحديثه وإضافة مناطق سياحية واعدة

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر عقب تحديثه، تمهيداً لإرسال لوحة تحديث المخطط إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، حيث جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام ابو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل بولس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اعتماده المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أراضي أملاك الدولة، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيادة الدكتورة مها فيهم، مع محافظة الأقصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر، خاصة وأنه تضمن منطقة سياحية واعدة جنوب مدينة الأقصر، بالإضافة إلى طاقة استيعابية جديدة للنشاط السياحي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وكان قد شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، الماراثون الرياضي الذي نظمته محافظة الأقصر بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالمحافظة في إطار الاستعدادات لإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما شارك في الماراثون اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر .



اعتماد المخطط الإستراتيجى للمدينة بعد تحديثه وإضافة مناطق سياحية واعدة



الأقصر تعتمد المخطط الإستراتيجى للمدينة بعد تحديثه