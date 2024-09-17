استمرار أعمال لجنة فحص سيارات المعاقين ببنى سويف لضمان حقوق المستفيدين

بنى سويف هانى فتحى

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ،في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على أعمال اللجنة المكلفة بالفحص الشامل لملف سيارات المعاقين، والتي تتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، وهي مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي.



واصلت اللجنة جهودها اليوم في نطاق مدينة بني سويف، حيث تركزت الأعمال على مراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بسيارات المعاقين للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات. تهدف اللجنة من خلال فحصها الشامل إلى ضمان استخدام السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، والتأكد من عدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية التي تمنح لهذه السيارات.

وبعد انتهاء الأعمال الميدانية، عقد اللواء سامي علام اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن النتائج التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية. وأكد السكرتير العام المساعد في الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بني سويف على تطبيق القانون وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان وصول الدعم إليهم بطريقة تساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم.