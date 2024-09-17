استعادة مواد فيديو من يخت صقلية يمكنها تفسير كيف غرق بيل جيتس بريطانيا

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن التحقيق في القتل غير العمد بعد وفاة سبعة أشخاص على متن يخت صقلية الفاخر من المقرر أن يستمر بعد أن استعاد غواصون متخصصون معدات فيديو يمكن أن تفسر كيف غرق.

وسيواصل المدعون الإيطاليون تحقيقاتهم بعد أن قال مصدر لرويترز، إن غواصي البحرية استعادوا أجزاء من سطح اليخت ومواد كمبيوتر وأنظمة مراقبة بالفيديو وأقراص صلبة ومعدات أخرى مختلفة.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الإلكترونية أرسلت إلى معامل متخصصة خارج صقلية للتحقق من حالتها وربما استعادة البيانات.

وكان قارب قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، المعروف ببيل جيتس بريطانيا، راسيا بالقرب من ميناء بورتيسيلو في 19 أغسطس عندما غرق في الساعات الأولى من الصباح وسط عاصفة، وهو الآن يرقد على عمق 50 مترًا تحت السطح.

ومن بين الضحايا لينش وابنته هانا البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كان من المقرر أن تبدأ الدراسة في جامعة أكسفورد في سبتمبر، بالإضافة إلى أربعة أصدقاء وزملاء آخرين للعائلة.

وفي الوقت نفسه، حذر الخبراء من أن أنماط الطقس الغريبة قد تؤدي إلى حدوث مآسي مماثلة مرة أخرى في المستقبل.

وقال المدعى العام الإيطالى أمبروجيو كارتوسيو، من بلدة تيرمينى إميرس، إن مكتبه قد فتح تحقيقا مبدئيا فى حادث قتل غير عمد وغرق السفينة بسبب الإهمال، ولم يتم تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحفى، سئل المدعون عن مسئوليات طاقم اليخت فى ظل حقيقة نجاتهم جميعا باستثناء واحد، وقال المدعون إنهم يركزون على هذا الجانب بالتحديد من القضية، وأشاروا إلى أنهم يريدون معرفة مقدار ما عرفوه، وإلى أى مدى تم تحذير جميع الركاب.

ورغم العثور على جثامين المفقودين السبعة فى عملية البحث التي استمرت منذ يوم الاثنين الماضى بعد غرق يخت فاخر قبالة ساحل صقلية فى إيطاليا، لا تزال هناك الكثير من التساؤلات التي لم تتم الإجابة عليها بعد لاسيما بعد العثور على جثمان قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، المعروف بلقب بيل جيتس بريطانيا وابنته صاحبة الـ18 عاما.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه تم العثور على 6 جثث تم انتشالها من الحطام في كبائن على الجانب الأيسر من اليخت، وفقًا لرئيس خدمة الإطفاء في باليرمو، ثم عثر على جثمان هانا، ابنة قطب التكنولوجيا بعدها.

وقال جيرولامو بينتيفوليو، إن الجزء الخلفي من السفينة غرق قبل أن ينقلب كل شيء على جانبه الأيمن، مضيفا: "من الواضح أن اليخت انحرف إلى اليمين وأن الأشخاص حاولوا الذهاب إلى الجانب الآخر ثم لجأوا إلى كبائنهم".

وأضاف: "لقد عثرنا على أربع أو خمس جثث في الكابينة على اليسار وكان هناك جثة أخرى في الكابينة الثالثة على اليسار أيضًا، ومن الواضح أنهم كانوا في الجزء العلوي من الحطام."