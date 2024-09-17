ارتفاع ضحايا فيضانات تشاد إلى 487 قتيلا على الأقل..وتضرر 1.7 مليون شخص

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ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت تشاد إلى 487 قتيلا على الأقل، وتضرر ما يقرب من 1.7 مليون شخص وفقا لأخر تقييم للسلطات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بشأن خسائر الفيضانات.

ووفقا للجنة الوطنية للوقاية من الفيضانات وإدارتها فإن 117 مقاطعة في البلاد من أصل 120 مقاطعة تضررت من الفيضانات.

وأضافت اللجنة أن الفيضانات أسفرت عن وفاة 487 شخصا وتضرر ما يقرب من 1.7 مليون آخرين وتدمير 200 ألف منزل ونفوق 66 ألف رأس ماشية، بحسب ما نقلت منصة "أوول أفريكا" الإخبارية.

وكانت مقاطعة "بحيرة" هي الأكثر تأثرا بالفيضانات نظرا لعدد الأشخاص المتضررين فيها، لكن الخسائر البشرية كانت أكبر في المناطق الجنوبية من البلاد لاسيما في مقاطعات "لوجون الشرقية" و"مايو ـ كيبي" وكذلك في "عوادي" و"وادي فيرا" حيث فوجئ سكان هذه المناطق بهطول الأمطار الغزيرة للغاية بصورة لم يعتادوا عليها أو يستعدوا لها.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت، الأسبوع الماضي، أن خطة استجابة بقيمة 97 مليون دولار أمر ضروري لمساعدة تشاد، لكن بالكاد أتيح أقل من 10% من هذا المبلغ وبالتالي فإنه مبلغ غير كاف إلى حد كبير لمساعدة الضحايا خاصة مع استمرار هطول الأمطار في الأيام القليلة الماضية؛ الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث فيضانات أكبر في الأنهار الرئيسية في البلاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية قد ذكر الأسبوع الماضي أن الفيضانات المستمرة منذ يوليو الماضي أوقعت 341 قتيلا وأدت إلى تضرر 1.5 مليون آخرين في تشاد.