اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 19 قتيلًا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:05 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 19 قتيلًا فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح عدة دول أوروبية منذ أيام إلى 19 قتيلًا على الأقل بالإضافة إلى فقدان آخرين.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، أن الضحايا سقطوا في بولندا والتشيك والنمسا ورومانيَا جراء حوادث متعلقة بالأمطار والفيضانات، مضيفة أن دول أوروبية أخرى منها المجر وسلوفاكيا وإيطاليا بدأت استعداداتها لظروف جوية قاسية في الأيام المقبلة.


وأجلت السلطات في التشيك 15 ألف شخص من منازلهم، فيما لا زالت الكهرباء منقطعة عن عشرات الآلاف من الأسر، وعلقت حركة القطارات والسفر البري بشكل جزئي.


وفي بولندا...أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك حالة الكارثة الطبيعية لمدة شهر، فيمَا تشير التوقعات إلى أن مدينة "فروتسواف" قد تشهد فيضانات شديدة الخطورة غدا.







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