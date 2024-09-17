اختفاء طائرة هليكوبتر روسية وعلى متنها 3 أشخاص

وكالات

قالت وكالتا أنباء روسيتان اليوم الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة روسية لاستخراج الذهب اختفت وعلى متنها ثلاثة أشخاص وإن فريق الإنقاذ ما زال يبحث عن الطائرة.

وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيان صادر عن فرع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد بأن الطائرة روبنسون آر 66 التابعة لشركة خيرغو لاستخراج الذهب كانت تقوم برحلة غير مسجلة فوق أراضي المنطقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أكثر من 20 رجل إنقاذ ما زالوا يبحثون اليوم الثلاثاء عن الطائرة باستخدام عدة معدات. وقالت إن الهليكوبتر اختفت في منطقة مستنقعات مما يعقد عملية البحث.

وأضافت إنترفاكس أنه لم ترد أي معلومات عن هويات من كانوا على متن الطائرة.