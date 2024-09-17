احترس.. خطوات يجب تتبعها عند شراء شقة حتى لا تقع فريسة للنصابين

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط الكثيرين من مستريحى الشقق السكنية، لعل أبرزها القبض على "مستريح الشقق السكنية بالدقى" المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه، عن طريق تحرير عقود وهمية للضحايا وبيعها لأكثر من مشترى، وتجنبًا لعدم التعرض لمثل تلك العمليات الاحتيالية من قبل أشخاص أو شركات تزعم تسويقها للعقارات، فعليك أن تتبع تلك الخطوات حتى لا تقع فريسة للمستريحين : -



1- الاطلاع على كافة مستندات الملكية.

2- التحقق من موقف الشقة من خلال الحى أو جهاز المدينة.

3- لو البائع وكيل عن المالك: لابد التأكد من صحة التوكيل وسريانه، وأن التوكيل يبيح له البيع.

4- لو شقة ميراث لابد الاطلاع على إعلام الوراثة للتحقق من تحديد الورثة كاملين.

5- لابد على البائع توثيق توكيل بالبيع للنفس أو للغير والتعامل مع الجهات الحكومية والمياه والكهرباء وغير قابل للإلغاء.

6- عدم الموافقة على توقيع إيصالات أمانة في حالة السداد بالتقسيط.

7- عندما يأتي وقت سداد القسط: لابد أن يوقع البائع أمام القسط المستحق.

8- ضرورة عقد بيع نهائي بعد سداد كافة الأقساط.

9- في حالة كون الشقة ملكًا لشخصين لابد من توقيع كليهما على عقد البيع.

10- في حالة الشراء من شركة لابد من الاطلاع على السجل التجاري الخاص بالشركة.



