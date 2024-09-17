إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمى (تحديث)

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية أعلى الطريق الإقليمى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى اصطدام سيارته النقل بدارجة نارية أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.