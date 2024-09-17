إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سيرفيس بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة سيرفيس بطريق المحمودية الجديد أمام مدخل البيضا التابعة لمركز كفر الدوار.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.