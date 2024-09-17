اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سيرفيس بالبحيرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:43 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سيرفيس بالبحيرة حادث مرورى - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة سيرفيس بطريق المحمودية الجديد أمام مدخل البيضا التابعة لمركز كفر الدوار.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد،  وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 







انقلاب سيارة

محافظة البحيرة

كفر الدوار

حوادث البحيرة

طريق المحمودية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة