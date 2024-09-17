إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 10 اشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف ، بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 اشخاص.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .