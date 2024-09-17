اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:19 ص
إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، أمام قرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، أمام قرية النويرة.

واستقبل مستشفى اهناسيا التخصصي كلا من محمد علي سيد، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى والساق اليمنى، ومحمود جمال محمود، 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.







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