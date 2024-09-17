إزالة 259 حالة تعد ضمن الموجة الـ23 لإزالة التعديات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التى تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

تضمن التقرير الذى أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أن إجمالى ما تم إزالته وصل إلى 259 حالة (114 حالة تعد ببناء مخالف على 7938 متر أراض أملاك دولة، 145 حالة على مساحة 7 فدانا و11 قيراط أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة فى 31 أغسطس الماضى وحتى اليوم، فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضى، وتلتها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين، وتختتم بالمرحلة الثالثة الحالية التى تستمر حتى 20 الشهر الجاري.