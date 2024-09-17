إحصائيات تنسيق جامعة القناة للدبلومات الفنية والدور الثانى للثانوية العامة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن آخر إحصائيات مكتب التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية والدور الثاني للثانوية العامة، حيث سجل المكتب 56 طالبًا وطالبة، منهم 24 في القسم الأدبي، و2 في القسم العلمي رياضة، و25 في القسم العلمي علوم، كما تم تسجيل 3 طلاب في دبلوم الزراعة، و1 في دبلوم الصنايع، و1 في دبلوم التجارة 5 سنوات.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الكاملة، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا في الدبلوم الفني 3 سنوات وصل إلى 193 طالبًا وطالبة، موزعين على 73 طالبًا وطالبة في الدبلوم الفني التجاري، و74 في الدبلوم الفني الصناعي، و24 في الدبلوم الفني الزراعي، و3 في دبلوم السياحة.

وأضاف أن إحصائيات امس الإثنين تشمل 25 طالبًا في القسم العلمي علوم، و24 في القسم الأدبي، و2 في القسم العلمي رياضة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق الفرعي، إلى أن إحصائيات الدبلوم الفني 5 سنوات بلغت 89 طالبًا وطالبة، منهم 75 في الدبلوم الفني التجاري، و3 في الدبلوم الصناعي، و16 في دبلوم التمريض.

وأكمل أن إحصائيات امس الإثنين تشمل 1 طالبًا في دبلوم التجارة 5 سنوات.

وأشارت الدكتورة هبه الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، إلى أن فترة التقديم مستمرة حتى اليوم 17 سبتمبر، حيث عمل المكتب يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشاد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، بجهود الإدارات المعنية وطلاب اتحاد جامعة قناة السويس، مؤكدً استقبال الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة من يوم السبت الماضي الموافق 14 سبتمبر.

وأوضح الدكتور تامر حسنين، المشرف على التنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب المتقدمين في اليوم الأول من فترة التسجيل بلغ 114 طالبًا وطالبة، وفي اليوم الثاني 61 طالبًا وطالبة، وفي اليوم الثالث 42 طالبًا وطالبة، بينما تراجع الإقبال من اليوم الرابع إلى اليوم السابع إلى 29 طالبًا وطالبة، وسجلت الأيام الثلاثة الأخيرة تقديم 18 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، أن الإقبال كان أقل خلال يومي الجمعة والسبت.

بينما أضاف الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت تسجيل 18 طالبًا وطالبة.

