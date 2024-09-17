أخبار 24 ساعة.. إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم

إعداد : محمد جاد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم: إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم

وزير الصحة: طوّرنا بروتوكولات جديدة لإدارة الأمراض حيوانية المنشأ

التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد 2025

وزير الأوقاف: ندعو أشقاءنا فى غزة للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات

وزير الأوقاف: نبذل الجهود لإطفاء نيران الحرب في غزة تحت قيادة الرئيس السيسي

حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 72 مليون و478 ألف خدمات مجانية خلال 46 يوما

خطوات الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة

قرار مهم من التعليم لسد العجز فى المعلمين استعدادا للدراسة.. تفاصيل

وزارة التعليم تطالب المديريات بتفعيل حصة الريادة مع بداية العام الدراسي الجديد

الصحة تعلن نجاح معهد القلب فى إجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز الإيكمو

وزير التموين: القيادة وجهت بتذليل العقبات أمام مستثمري الصناعات الغذائية

وزير الرى: مراجعة كفاءة وسلامة 47 ألف منشأ مائي في مصر

التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادتى الأيزو 14001 و45001

وزير الرى: تحلية المياه أحد حلول العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية

وزارة الأوقاف: افتتاح مسجد الأنصاري بالجيزة بعد صيانته وتطويره غدا الثلاثاء

صرف المساعدات النقدية بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. تفاصيل

وزارة الصحة تكشف 8 علامات تشير للإصابة بتسمم الدم .. تفاصيل