30 قتيلا بأعمال عنف قبلية فى بابوا غينيا الجديدة

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قُتل 30 شخصًا على الأقل في أعمال عنف قبلية بالمنطقة الجبلية في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة- في بيان، أورده راديو "فرنسا" الدولي، في نشرته الإفريقية، اليوم الإثنين، أن أعمال عنف قبلية أودت بحياة 30 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار في المنطقة الجبلية، مشيرة إلى أن لديها صلاحيات استثنائية؛ للسيطرة على الوضع.

من جانبه.. قال قائد الشرطة جوزيف توندوب: "لقد تصاعدت الاشتباكات التي بدأت في أغسطس الماضي بين مئات من أفراد العشائر المتصارعة بالقرب من بورجيرا، أحد أكبر مناجم الذهب في البلاد.. وتحولت إلى قتال عنيف، حيث تم تسجيل حوالي 300 طلقة نارية يوم الأحد فقط".