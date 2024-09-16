"يوم الخير ".. توزيع 15 ألف قطعة ملابس ومستلزمات دراسية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

سلمت مديرية الشباب بالشرقية، 15 ألف قطعة ملابس وكتب وشنط وأدوات مدرسية على الطلاب بالأسر الأكثر احتياجاً، ذلك ضمن فعاليات مبادرة عنوان " يوم الخير " التي أطلقتها وزارة الشباب لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الكثر احتياجا.

و قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بتنفيذ فعاليات المرحلة السابعة من مبادرة " يوم الخير " ، لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية علي الأسر الأكثر إحتياجاً، من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمحافظة الشرقية ، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة مشاركة 17 مركز شباب في فعاليات المبادرة (مركز التنمية الشبابية بكفر صقر ، مركز شباب الحسينية ، مركز شباب الصالحية الجديدة ، مركز شباب ازولين ، مركز شباب منشأة ابوعمر ، مركز شباب النصر بالعاشر ، مركز شباب الامل بالعاشر ، مركز شباب المستقبل ، مركز التنمية الشبابية بلبيس ، مركز التنمية الشبابية بالعاشر ، مركز شباب الزهور بالعاشر ، مركز شباب السلام بالعاشر ، مركز شباب الجديدة منيا القمح غرب ، مركز شباب نزلة العرين ابوكبير ، مركز شباب العزيزية منيا القمح شرق ، مركز شباب شرقية مباشر الإبراهيمية ، مركز شباب الشروق العاشر) ووصل إجمالي عدد القطع التي تم توزيعها ما يقرب عن 15 ألف قطعة من الملابس والكتب والأدوات المدرسية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة الخير في سابع إنطلاقة لها بمحافظة الشرقية تأتي في ضوء تفعيل الدور المجتمعي لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وفي إطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تؤدي أهدافها ورسالتها من خلال إستغلال كافة الموارد المتاحة بمراكز الشباب لإستقبال الموطنين و الإشراف على عمليات تجميع الملابس وإعادة تجهيزها للتسليم.



٢ مسلتزمات دراسية



زي مدرسي



مستلزمات دراسية



ملابس



