اليوم السابع
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وزير الخارجية: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلى من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:18 م
وزير الخارجية: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلى من معبر رفح ومحور فيلادلفيا السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، متابعا: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فى العاصمة موسكو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": ناقشنا الوضع في السودان على المستوى الإنساني وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: " أطلعت وزير الخارجية الروسي على الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية بالسبل السياسية وأكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية".







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