نيجيريا.. فرار 281 سجينا من سجن مايدوغورى بسبب الفيضانات

وكالات

تمكن 281 سجيناً من الفرار من سجن في مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، بعد فيضانات مدمرة أدت إلى انهيار جدران السجن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مصلحة السجون النيجيرية، عمر أبو بكر، أوضح فيه أنه تم القبض على سبعة من السجناء الهاربين خلال العمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية.

وقال أبو بكر "لقد أدت الفيضانات إلى انهيار جدران المرافق الإصلاحية، بما في ذلك مركز الاحتجاز الأمني المتوسط، بالإضافة إلى أماكن إقامة الموظفين في المدينة".

وأضاف أن العمليات جارية لاعتقال باقي المعتقلين.

ومايدوغوري هي عاصمة ولاية بورنو التي عانت مطلع الأسبوع الماضي من أسوأ فيضانات منذ عقود.

بدأت حالة الطوارئ عندما فاضت مياه أحد السدود بعد هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى تدمير حديقة حيوان مملوكة للدولة وجرف التماسيح والثعابين إلى المجتمعات التي غمرتها الفيضانات.

ووفقا لوكالة الطوارئ في البلاد، تسببت الفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وتضرر مليون شخص، مع اضطرار مئات الآلاف من الأشخاص إلى الانتقال إلى مخيمات للنازحين.