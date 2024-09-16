ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 16/9/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:54
موعد صلاة العصر 4:25
موعد صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:08
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:15 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 12:37
موعد صلاة العصر 4:06 م
وقت صلاة المغرب 6:48 م
وقت صلاة العشاء 8:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:06
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