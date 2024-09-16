ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 16/9/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:17

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:54

موعد صلاة العصر 4:25

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:24 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:15 م

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:14 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 12:37

موعد صلاة العصر 4:06 م

وقت صلاة المغرب 6:48 م

وقت صلاة العشاء 8:03 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:44 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:06



