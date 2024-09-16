اليوم السابع
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نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى ملف الحبس الاحتياطي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:11 م
نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى ملف الحبس الاحتياطي نجاد البرعي
كتب محمد شرقاوى

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تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

وقال «البرعي»، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.

وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى عقوبة».

وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي».







نجاد البرعي

رئاسة الجمهورية

الحبس الإحتياطي

كلام فى السياسة




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