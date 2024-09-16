اليوم السابع
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منسقة أممية: العالم خذل المدنيين الأبرياء في غزة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 03:51 م
منسقة أممية: العالم خذل المدنيين الأبرياء في غزة قطاع غزة _ أرشيفية
أ ش أ

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أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، أن المجتمع الدُّوَليّ خذل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب هناك قرابة العام.

وقالت كاج - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ - إن التقرير الذي سوف تقدمه إلى مجلس الأمن الدُّوَليّ اليوم بشأن الموقف في غزة سيكون كئيبًا وقاتمًا، واصفة الوضع هناك بأنه "كارثة كبيرة ".

وأضافت المنسقة الأممية، التي تم تعيينها في هذا المنصب منذ 9 أشهر فقط لمحاولة تحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أن آليات إيصال المساعدات الإنسانية متاحة، موضحة أن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة معرضين حياتهم للخطر من أجل توصيل المساعدات لسكان غزة.

وأشارت إلى أن غزة تعد المكان الأكثر خطرا في العالم للعمل به، لافتة في الوقت ذاته إلى فشل التدابير الهادفة إلى حماية البعثات الإغاثية .

تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إيقاف قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة في شمال قطاع غزة من جانب القوات الإسرائيلية، واستهداف مدرسة أخرى تابعة للأونروا في النصيرات بوسط القطاع.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص، فيمَا وصل عدد الجرحى والمصابين إلى حوالي 95 ألفا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 







غزة

منسقة أممية

قطاع غزة

مجلس الأمن



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